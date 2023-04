TOTOFORMAZIONE, ITALIANO CAMBIA: DENTRO RANIERI E JOVIC. DUBBI SUGLI ESTERNI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Oggi alle ore 18 presso lo Stadio Artemio Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Sampdoria, trentaduesima giornata di Serie A. I viola, reduci dalla conquista della finale di Coppa Italia, cercheranno di tornare alla vittoria anche in campionato. Mentre la Sampdoria, sempre più ultima, cercherà una prova d'orgoglio per sperare ancora nel miracolo salvezza. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, la probabile formazione della Fiorentina, Italiano potrebbe cambiare diversi elementi e attuare un po' di tournover. In porta scelta pressoché obbligata con Terracciano. Difesa composta dalla classica linea a 4: Dodò confermatissimo a destra, nel mezzo in panchina Igor-Milenkovic, dentro Quarta-Ranieri. A sinistra ballottaggio tra Biraghi e Terzic. In mezzo al campo torna titolare Amrabat, insieme a lui Castrovilli. Riposa Mandragora. Dietro a Jovic (oggi titolare), ballottaggio tra gli esterni con Kouame, Brekalo, Sottil e Gonzalez. Barak, visto l'infortunio di Bonaventura, quasi sicuro del posto sulla trequarti.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Jovic.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Barak, Brekalo; Jovic.

Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Barak, Sottil; Jovic.