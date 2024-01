TOTOFORMAZIONE, I GIORNALI SONO D'ACCORDO: GIOCA PARISI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C'è un solo grande dubbio di formazione che Vincenzo Italiano si porta dietro a poche ore dalla sfida contro il Bologna: chi far giocare esterno insieme ad Ikoné. Perché in porta le gerarchie sono piuttosto chiare e visto che si tratta di coppa starà di nuovo a Christensen difendere i pali della Fiorentina. Così come in difesa i quotidiani sono tutti d'accordo sullo scegliere il quartetto Kayode-Milenkovic-Ranieri-Biraghi.

A centrocampo tornerà dal 1' il duo Arthur-Duncan e anche a Bonaventura non sarà dato riposo: starà a Jack giocare dietro le punte. Come detto, da una parte ci sarà Ikoné, dall'altra invece i quotidiani alla fine convergono su Parisi. Troppo poco il Brekalo visto contro il Sassuolo, spazio al terzino adattato allora. Davanti Beltran è in vantaggio su Nzola.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match di oggi contro il Bologna secondo la stampa italiana e locale:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.