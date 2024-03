TOTOFORMAZIONE, GONZALEZ RIPOSA, C'È SOTTIL. OK NZOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

I quotidiani in edicola questa mattina puntano sul 4-2-3-1 con la difesa affidata a Faraoni, Quarta, Ranieri e Biraghi (Milenkovic è squalificato), davanti a Terracciano. A centrocampo i primi, pochi, dubbi, visto che secondo Tuttosport giocherà Maxime Lopez e non Bonaventura al fianco di Mandragora. Mentre per tutti gli altri sarà Jack a posizionarsi in mediana, mentre in attacco riposerà Gonzalez lasciando spazio a Ikone, Beltran e Sottil. Con Nzola unica punta.

Queste le probabili formazioni secondo i giornali sportivi.

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola.

COR. FIO. (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola.

COR. SPORT (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikone, Bonaventura, Sottil; Nzola.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola.

FIRENZEVIOLA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola.