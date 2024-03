TOTOFORMAZIONE, BALLOTTAGGIO IN MEZZO. DUBBIO NICO GONZALEZ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pochi dubbi per Vincenzo Italiano a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta. Perché in difesa sarà dato spazio al quartetto con Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi, sfruttando il ritorno del centrale serbo e continuando a scegliere il giovane e il capitano sulle fasce a scapito di Parisi pronto ad accomodarsi ancora una volta in panchina.

A centrocampo l'unico vero ballottaggio, perché se Arthur è pronto a riprendersi la mediana viola dal 1', su chi gli giocherà accanto i quotidiani non sono tutti d'accordo: c'è chi indica Mandragora e chi Duncan. A Italiano l'ultima parola.

Al pari della situazione Nico Gonzalez, dato partente da tutti a parte il Corriere Fiorentino che indica Ikoné per la fascia destra offensiva della Fiorentina al Gewiss Stadium. Dall'altra parte Sottil mentre dietro a Belotti andrà a Beltran.

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

COR. FIO. (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Ikoné, Beltran, Sottil, Belotti

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

COR. SPORT (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): TTerracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

FIRENZEVIOLA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.