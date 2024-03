TOTOFORMAZIONE, BALLOTTAGGIO A SINISTRA. PUNTA NZOLA O BELOTTI?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora qualche dubbio da sciogliere per Vincenzo Italiano quando mancano poche ore all'esordio negli ottavi di Conference League. I principali ballottaggi che emergono dai quotidiani sono tre.

Il primo sulla fascia sinistra, perché sebbene quasi tutti indichino in Biraghi il prescelto per la sfida al Maccabi, il Corriere Fiorentino inserisce Parisi come probabile titolare per la Fiorentina. Il secondo è nel mezzo, con Maxime Lopez e Mandragora che si giocano una maglia al fianco di Duncan, considerando che Arthur è rimasto a Firenze per curarsi. Il terzo e ultimo ballottaggio è davanti, perché sebbene sugli esterni siano tutti d'accordo i quotidiani, La Gazzetta dello Sport vede Belotti ancora una volta titolare al centro dell'attacco, a differenza degli altri giornali che puntano su Nzola.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola.