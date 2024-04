TOTOFORMAZIONE, ARTHUR PRONTO AL RIENTRO. DAVANTI GONZALEZ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sembrano esserci pochi dubbi sul modulo che questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano impiegherà per sfidare l'Atalanta nella prima delle due semifinali di Coppa Italia. Il 4-2-3-1 a trazione offensiva prevede fra i pali Terracciano, mentre in difesa Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. A centrocampo linea a due formata da Arthur e uno fra Bonaventura, Duncan e Mandragora. In attacco, dietro all'unica punta Belotti, si scalda il trio Gonzalez, Beltran, Sottil. Con l'ex River Plate in vantaggio su Bonaventura nell'eventualità che quest'ultimo giochi in attacco.

Queste le probabili formazioni della Fiorentina secondo i quotidiani in edicola.

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.

COR. FIO. (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

COR. SPORT (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

FIRENZEVIOLA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.