TORREIRA, ALVAREZ E B. RODRIGUEZ: UN FILO LEGA L'URUGUAY A FIRENZE

Cos'hanno in comune Lucas Torreira, Agustin Alvarez e Brian Rodriguez, ultimo nome di mercato per la Fiorentina? Che vengono tutti e tre dal magico Uruguay, è chiaro, ma anche le persone che ne gestiscono gli interessi. Perché Edgardo Lasalvia, uno dei membri dell'entourage di Rodriguez sempre più vicino a vestire la maglia viola, si è espresso anche pubblicamente per provare a portare il talento classe 2000 a Firenze, e conosce molto bene sia gli altri due uruguaiani citati, sia Nicolas Burdisso con cui si fece immortalare nel gennaio del 2021 proprio sulle rive dell'Arno, scrivendo: "Eccellente riunione di lavoro con un SIGNORE".

Agente tra gli altri di Darwin Nunez e di Nahitan Nandez (l'agenzia gestisce la quasi totalità dei talenti uruguaiani in Europa), non è certo la prima volta che lavora con la Fiorentina anche se con Lucas Torreira in particolare le cose non sono finite proprio bene. Coinvolto nell'operazione Brian Rodriguez c'è anche quell'Oscar Bentancourt che fu in prima linea nell'affare che portò il centrocampista lontano da Firenze.

A volte ritornano, se ci aggiungiamo che lo stesso Pradè già qualche anno fa aveva messo gli occhi su Brian Rodriguez prima del suo breve passaggio all'Almeria, stavolta forse con un epilogo diverso: l'asse Firenze-Uruguay si è riacceso e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il giocatore del Club America vestirà la maglia della Fiorentina oppure se i compagni riusciranno davvero a convincerlo a restare in Messico, dove è tornato in campo dopo un lungo infortunio.