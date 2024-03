TORNANO ARTHUR E BELTRAN DAL 1', DIETRO MILENKOVIC CON QUARTA

FirenzeViola.it

Tra le voci su Italiano e un tabellone di Conference League che sembra facilitare il percorso verso la finale di Conference League la Fiorentina riprende il suo cammino in campionato. Il passaggio del turno con il Maccabi Haifa ha consentito di archiviare il bruciante pari della Roma in pieno recupero nell’ultimo turno, ma il ciclo di ferro continua e oggi la squadra di Italiano fa visita all’Atalanta reduce a sua volta dall’aver superato lo Sporting Lisbona in Europa League.

IL RITORNO DI ARTHUR E DI BELTRAN

Per l’occasione Italiano ritrova Beltran assente nel match con i giallorossi, il “Vichingo” si riprenderà una maglia da titolare alle spalle di Belotti la cui titolarità al centro dell’attacco non è in discussione mentre tra gli esterni è Sottil il favorito ad agire sulla sinistra con Nico Gonzalez a destra. Se pure il rientro dal 1’ di Arthur può esser considerata una buona notizia accanto al brasiliano dovrebbe toccare a Duncan mentre la difesa non cambia volto: Milenkovic sarà il compagno di Quarta al centro, i terzini Kayode e Biraghi con buona pace di chi vorrebbe vedere Parisi.

SCAMACCA PUO’ LASCIAR SPAZIO A DE KETELAERE

Gasperini intanto potrebbe lasciar fuori Scamacca, protagonista nella rimonta del Gewiss stadium contro i portoghesi dello Sporting giovedì sera, a favore di De Ketelaere sostenuto da Lookman e dal talento di Koopmeiners. In mezzo Pasalic è favorito su De Roon per affiancare Ederson con ai loro lati Holm e Ruggeri, mentre dietro consueta difesa a tre composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac a protezione del portiere Carnesecchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, De Ketelaere

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti