TOP FV, Vota il migliore dei viola in Lazio-Fiorentina 1-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a vincere la Fiorentina. E lo fa con una grande prestazione, contro una Lazio che stava meglio e che ha reso ai viola la vita difficile fino all'ultimo secondo. A spuntarla però è stata la Fiorentina, con le reti di Adli e Beltran che hanno azzerato quella di Marusic in pieno recupero. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino. Qua sotto il link per votare:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO LA LAZIO?