TOP FV, Vota il miglior viola nel pareggio a Guimaraes

© foto di Federico De Luca 2024

Con grande sofferenza, a quattro minuti dalla fine, la Fiorentina centra il pareggio a Guimaraes e stacca il pass per andare direttamente agli ottavi di Conference League. Un 1-1 siglato da Mandragora sul finale che sorride alla squadra di Palladino, della quale FirenzeViola.it chiede, come sempre, ai suoi lettori di votare il migliore in campo. Qua sotto il link:

