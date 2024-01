FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una Fiorentina sprecona e sfortunata cade al Mapei Stadium, battuta dal Sassuolo per 1-0 grazie alla rete realizzata da Pinamonti al 9º minuto del primo tempo. Come al solito la nostra redazione chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il Link:

