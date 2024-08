TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Venezia 0-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 0-0 la seconda giornata di campionato tra Fiorentina e Venezia. I viola non riescono a vincere e collezionano il terzo pareggio consecutivo dopo quello di 3-3 rimediato in Conference League. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino, cliccando nel seguente link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA NEL PAREGGIO CON IL VENEZIA?