TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Torino 1-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina batte il Torino al Franchi nell'ultima gara del 2023. Decisivo il gol al minuto 83 di Luca Ranieri che di testa mette in rete un cross di Kayode dalla destra. Terza vittoria consecutiva 1-0 per i viola e 33 punti in classifica(record dell'era Commisso nel girone di andata). Come al solito la nostra redazione chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il Link:

TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA CONTRO IL TORINO