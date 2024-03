TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Roma 2-2

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Beffata nel finale dal gol di Llorente la Fiorentina pareggia 2-2 al Franchi contro la Roma una partita in cui si era andata in vantaggio due volte. Nel primo tempo un'ottima Fiorentina è andata al riposo 1-0 grazie al gol di Ranieri che sfrutta di testa un corner battuto da Maxime Lopez. Nel secondo tempo la Roma trova il pareggio con Aouar al 58'. Un equilibrio che dura solo 11 minuti perché al 69' Mandragora, su assist di Belotti, riporta avanti i viola. Nel finale poi, dopo che i gigliati falliscono con Biraghi il penalty decisivo per chiudere il match, la Roma trova il gol del definitivo 2-2 con Llorente. Come al solito la nostra redazione chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link per votare:

TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA CONTRO LA ROMA