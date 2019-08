TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Napoli 3-4

Comincia il campionato della Fiorentina, e con esso anche la votazione del Premio Top FirenzeViola.it per il miglior giocatore in campo (QUI la classifica finale della scorsa edizione, vinta da Chiesa) Dopo i primi 5 punti d'ufficio assegnati a Dusan Vlahovic dalla nostra redazione per la doppietta in Coppa Italia contro il Monza, si torna a votare tramite il consueto sondaggio. Una Fiorentina bella ma sfortunata viene battuta 3-4 dal Napoli, e noi vi chiediamo: secondo voi chi è stato il miglior viola in campo? Per votare clicca qui sotto.

VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-NAPOLI 3-4!