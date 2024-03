TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Maccabi 1-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per il secondo anno consecutivo la Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League. I viola, forti del 3-4 alla Boszik Arena, hanno cercato di amministrare la partita e il gol del solito Barak ha messo in cascina il risultato. A nulla è servito il gol di Kalahili nel finale di gara. Come al solito la nostra redazione chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link per votare:

