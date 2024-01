TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Inter 0-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina-Inter finisce 0-1. La formazione di Vincenzo Italiano cade al Franchi 0-1 contro i nerazzurri. Decisiva la rete di Lautaro Martinez al 14' minuto. Il Toro beffando Parisi, in marcatura su di lui, ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo la Fiorentina ha provato invana a pareggiare l'incontro. Per i viola anche un errore dal dischetto, il terzo di fila, con Nico Gonzalez al minuto 76. Come sempre la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA CONTRO L'iNTER