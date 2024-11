TOP FV, Vota il miglior viola in Como-Fiorentina 0-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina centra la settima vittoria consecutiva in campionato, superando il Como in trasferta al ritorno dalla sosta per le nazionali. La squadra di Raffaele Palladino conferma così il secondo posto in classifica, in coabitazione con Atalanta e Inter, mantenendosi un gradino sotto al Napoli capolista.

Decisive le reti di Adli e Kean, ma tanti sono stati i protagonisti della serata al Sinigaglia. La Fiorentina ha mostrato ancora una volta solidità, compattezza e qualità in una sfida tutt’altro che semplice.

Come di consueto, la redazione di FirenzeViola.it invita i tifosi a esprimere la propria opinione e scegliere il migliore in campo. Chi ha brillato di più in questa ennesima serata da incorniciare per i viola?



TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN COMO-FIORENTINA 0-2?