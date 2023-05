TOP FV, Vota il miglior viola in Basilea-Fiorentina 1-3

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una serata magica, la Fiorentina approda in finale di Conference League. Lo fa battendo il Basilea ai tempi supplementari per 3-1, con la doppietta di Gonzalez e la rete decisiva di Barak allo scadere. Come al solito, al fine di dar vita al Premio Top FV, invitiamo i nostri lettori a votare il migliore in campo tra i giocatori di Vincenzo Italiano. Clicca nel link sottostante per votare!

CHI IL MIGLIOR VIOLA NEL SUCCESSO DI BASILEA?