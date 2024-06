TOP FV, Vota il miglior viola in Atalanta-Fiorentina 2-3

FirenzeViola.it

Dopo la delusione della finale persa ad Atene contro l'Olympiacos, la Fiorentina vince con orgoglio il recupero della 29° giornata di Serie A contro l'Atalanta. A Bergamo i viola passano sui nerazzurri nell'ultima gara della stagione per 3-2. Decisiva per il successo gigliato la doppietta di Andrea Belotti nel primo tempo. Sempre nella prima frazione di gioco anche gli altri tre gol del pomeriggio del Gewiss Stadium. Per i viola, oltre al Gallo, a segno anche Nico Gonzalez con una bella girata di sinistro al volo. I due gol dei bergamaschi invece sono stati segnati da Lookman e Scalvini. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di scegliere il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

