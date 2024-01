TOP FV, Vota il miglior viola contro il Bologna in C.Italia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ancora semifinale, ancora ai calci di rigore. Dopo aver eliminato il Parma, la Fiorentina fa fuori anche il Bologna e per il terzo anno consecutivo approda tra le ultime quattro squadre a contendersi la Coppa Italia, dopo aver vinto anche coi felsinei dai tiri dal dischetto. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Italiano. Di seguito il link:

