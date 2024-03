TOP FV, Ultime ore per votare il miglior viola col Maccabi

Partita dalle mille emozioni quella della Boszik Arena tra Maccabi Haifa e Fiorentina e terminata 3-4 in favore dei Viola. I ragazzi di Vincenzo Italiano, dopon essere passati in vantaggio sono riusciti a rimontare due volte dallo svantaggio e alla fine hanno portato a casa la vittoria con la rete a tempo scaduto di Barak. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN MACCABI-FIORENTINA 3-4