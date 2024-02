TOP FV, Terracciano premiato a Lecce. Poi Beltran-Belotti

FirenzeViola.it

Dolorosa sconfitta a Lecce per la Fiorentina, maturata in pieno recupero dopo essere stata avanti per 1-2. Una disfatta dalla quale i tifosi salvano solamente Pietro Terracciano, che vince questa edizione del Premio Top FV con 978 voti sui 1661 finali. Seconda piazzola del podio per Lucas Beltran, distante assai con 336 preferenze. Terzo gradino per Andrea Belotti, scelto da 100 lettori.

Il podio:

1) Terracciano, 58,88% dei voti

2) Beltran, 20,23% dei voti

3) Belotti, 6,02% dei voti