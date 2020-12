TOP FV, Ribery insegue Drago, Biraghi quarto

Quattordici giornate di campionato e due di Coppa Italia: questo al momento il percorso della Fiorentina, e, osservando la classifica provvisoria del Premio Top FirenzeViola.it, non si può non notare come in testa ci sia il portiere Bartlomiej Dragowski. Secondo le varie votazioni sommate fin qui, dunque, è l'estremo difensore polacco al momento il miglior viola. Lo insegue, non troppo lontano ed in rimonta, Franck Ribery, vincitore della scorsa edizione e al momento secondo. Il podio virtuale è chiuso da Dusan Vlahovic di una manciata di punti su Sofyan Amrabat e Cristiano Biraghi. Quest'ultimo, che era in testa all'ultima sosta del campionato, nelle ultime settimane non ha più collezionato punti e si è visto scavalcato da ben quattro compagni. Di seguito la classifica aggiornata del Premio Top FirenzeViola.it.

Dragowski 105

Ribery 80

Vlahovic 60

Amrabat 55

Biraghi 50

Milenkovic 45

Castrovilli 40

Montiel e Terracciano 20

Bonaventura e B. Valero 15

Barreca, Chiesa, Quarta e Venuti 10

Caceres, Pezzella e Saponara 5