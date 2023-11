TOP FV, Ranieri stravince a Leskovac. Poi Pierozzi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quasi con un plebiscito, i lettori di FirenzeViola.it eleggono Luca Ranieri come migliore in campo nella vittoria della Fiorentina col Cukaricki. Il centrale, nel Premio Top FV dedicato al successo dei viola a Leskovac, raccoglie ben 455 dei 760 voti totali, seguito alle spalle - molto distante - da Niccolò Pierozzi con 135 preferenze. Gradino più basso del podio per Giacomo Bonaventura, con 32 votazioni a suo favore.

Il podio:

Luca Ranieri, 59,87% dei voti

Niccolò Pierozzi, 17,76% dei voti

Giacomo Bonaventura, 4,21% dei voti