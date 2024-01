TOP FV, Ranieri il migliore col Bologna. Staccato Kayode

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per l’ennesima volta in stagione, Luca Ranieri risulta il migliore in campo nelle gare della Fiorentina. Il difensore ha vinto l’edizione del Premio Top FV anche nella gara di Coppa Italia col Bologna, ottenendo ben 1266 voti sui 2303 totali. Una vittoria netta su Michael Kayode (348 voti) e Oliver Christensen (247 preferenze), rispettivamente secondo e terzo classificato.

Il podio

1) Luca Ranieri, 54,97% dei voti

2) Michael Kayode, 15,11% dei voti

3) Oliver Christensen, 10,73% dei voti