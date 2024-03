TOP FV, Migliore con il Maccabi? Stavince Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Contro il Maccabi Haifa Beltran ha conquistato tutti. O almeno i lettori di Firenzeviola che hanno partecipato al sondaggio sul migliore in campo hanno incoronato proprio lui protagonista della serata e non solo per uno dei 4 gol. E' stata dunque premiata anche la crescita e la continuità nel nuovo ruolo messe in mostra dall'argentino. Dei 1358 votanti Beltran ha infatti raccolto ben il 71% delle preferenze espresse (967 voti). Basti pensare che il secondo, ossia l'uomo Conference Barak, che ha fatto urlare di gioia tutti i tifosi per il gol vittoria nel recupero, ha ottenuto solo il 13,07% (178).

Ancora più staccato il terzo, Nzola con 3,96% (59). Fuori dal podio Mandragora, con il 2,79% (38), quinto Kayode con 2.20% (30) e sesto Bonaventura con il 2,13% (29). Degli altri solo Biraghi - settimo - ha superato l'1% (1,10%), con Ikoné staccato di poco a 0,95; ultimo Terracciano con lo 0,22% preceduto di poco Gonzalez con 0,29% e la coppia Belotti e Milenkovic con lo 0,37.