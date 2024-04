TOP FV, Contro l'Atalanta il migliore è Mandragora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come era lecito aspettarsi i lettori di FirenzeViola.it hanno premiato, quasi a maggioranza assoluta, Rolando Mandragora come il migliore in campo nel match, valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, contro l'Atalanta. L'autore del meraviglioso gol vittoria contro i bergamaschi ha vinto con il 49,46 % delle preferenze, ovvero 552 voti. Secondo posto, con un distacco notevole, per Lucas Beltran. L'attaccante argentino ha chiuso con una percentuale dell'11,87 dei voti. Infine sul terzo gradino del podio si è posizionato Fabiano Parisi. Per l'esterno ex Empoli il 7,37% delle preferenze, che tradotto in voti fanno 83 click sul suo nome. 70 e 71 il numero di voti presi da Bonaventura e Ranieri che sono rimasti per poco ai piedi del podio.

PREMIO TOP FV FIORENTINA-ATALANTA

1) Rolando Mandragora: 49,46%- 552 voti

2) Lucas Beltran: 11,87%- 132 voti

3) Fabiano Parisi: 7,37%- 83 voti