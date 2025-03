Top FV, chi si salva tra i viola nella sconfitta di Napoli? Vota il nostro sondaggio

vedi letture

Cade la Fiorentina al Maradona. Dopo un tempo giocato quasi passivamente, i viola si svegliano solo nella ripresa ma non riescono a strappare punti al Napoli. Decidono le reti di Lukaku e Raspadori, non basta il momentaneo 2-1 firmato da Gudmundsson. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino. Qua sotto il link:

TOP FV, CHI SI SALVA NEL KO DI NAPOLI?