TOP FV, Chi si salva tra i viola in Napoli-Fiorentina 3-0?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con una grandissima delusione, la Fiorentina abbandona l'Arabia Saudita. I viola escono dalla Supercoppa Italiana subito, subendo un pesante 3-0 da parte del Napoli che si giocherà la finale contro una tra Lazio e Inter. FirenzeViola.it, come sempre, chiede ai suoi lettori di indicare il migliore in campo (in questo caso il meno peggiore) tra le fila di Italiano. Qua sotto il link:

TOP FV, CHI SI SALVA NELLA DEBACLE COL NAPOLI?