TOP FV, Chi si salva in Puskas A-Fiorentina 5-6 dcr?

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono serviti i calci di rigore alla Fiorentina per eliminare il Puskas Academy ed accedere ai gironi della prossima Conference League. Nei 120 minuti avuti a disposizione la squadra di Palladino, troppo brutta per essere vera, non va oltre l’1-1 rimanendo addirittura in 9 all’inizio del primo tempo supplementare. Alla fine però il penalty decisivo calciato da capitan Biraghi può far tirare un sospiro di sollievo a tutta Firenze. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino, cliccando nel seguente link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN PUSKAS AKADEMIA-FIORENTINA 5-6 DCR?