TOP FV, Chi salvi nel ko della Fiorentina a Bologna?

Dopo tre mesi dall'ultima volta la Fiorentina torna a perdere in campionato. Si interrompe al Dall'Ara la striscia di otto vittorie consecutive della squadra di Palladino, punita dall'ex Vincenzo Italiano e dal gol poco prima dell'ora di gioco di Odgaard. Come sempre FirenzeViola.it chede ai propri lettori di eleggre il proprio migliore in campo attraverso il seguente sondaggio:

TOP FV, CHI SALVI NEL MATCH BOLOGNA-FIORENTINA 1-0?