TOP FV, Chi salvate tra i viola contro l'Olympiacos?

Un'altra delusione. A meno di un anno dalla serata di Praga, Firenze e la Fiorentina perdono la seconda finale di Conference, la terza (contando la Coppa Italia dell'anno scorso), dell'era Italiano. Sconfitta per 1-0 contro il modesto Olympiacos, la Viola ha deluso soprattutto in alcuni suoi singoli. Nel consueto Top Fv, vi chiediamo, in uno sforzo di lucidità, di scegliere chi, nonostante il risultato negativo, vi ha impressionato in positivo per quanto riguarda i calciatori della Fiorentina.

