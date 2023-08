FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina pareggia la prima gara di campionato al Franchi, impattando per 2-2 contro il Lecce dopo essere stata avanti di due reti. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il proprio migliore in campo tra i giocatori di Italiano. Di seguito il link per votare al sondaggio:

