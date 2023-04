FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina batte il Lech Poznan per 4-1 nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Come di consueto la redazione di Firenzeviola.it chiede ai suoi lettori di indicare il proprio migliore in campo tra i giocatori di Italiano.

