Vince in rimonta la Fiorentina in Svizzera. A San Gallo finisce 2-4 dopo l'iniziale vantaggio dei locali, ripresi e rimontati con le reti nell'ordine di Martinez Quarta, Ikoné, ancora il francese e infine Gosens nel recupero. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino. Qua sotto il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA A SAN GALLO?