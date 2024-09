TOP FV, Chi il miglior viola in Fiorentina-Monza 2-2?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro pareggio per la Fiorentina che non va oltre il 2-2 contro il Monza riacciuffando i lombardi all'ultimo minuto con un'incornata di Gosens. L'altra rete è stata segnata da Moise Kean alla fine del primo tempo, accorciando il risultato andato sul doppio vantaggio per il Monza dopo mezzora. Qua sotto il link per votare il migliore in campo per la Fiorentina.

