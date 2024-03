TOP FV, Chi il miglior viola in Fiorentina-Milan 1-2?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'ottima Fiorentina si arrende alla distanza al Milan. Al Franchi il match valevole per la trentesima di Serie A, termina 2-1 per i rossoneri, in vantaggio a inizio ripresa con Loftus-Cheek e raggiunti poco dopo dal gran sinistro piazzato di Alfred Duncan. Succede tutto in sette minuti: il tempo che intercorre tra il tocco sottomisura dell'inglese per il momentaneo 1-0 Milan al definitivo 2-1 di Rafa Leao. Chi è stato il migliore in campo dei viola? Ve lo chiediamo qui, nel consueto Top FirenzeViola.it, votate chi vi ha impressionato positivamente.

