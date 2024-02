TOP FV, Chi il miglior viola in Bologna-Fiorentina 2-0?

FirenzeViola.it

La Fiorentina cade a Bologna nel recupero della 21° giornata di Serie A. Rossoblu che, grazie al 2-0 sui viola, agganciano l'Atalanta al quarto posto in classifica, mentre il club toscano rimane in settima posizione al pari della Lazio con 37 punti. Felsinei che hanno dimostrato la loro superiorità rispetto ai gigliati durante tutti i 90 minuti di gioco. Il vantaggio del Bologna al 12' minuto, lo ha firmato Orsolini, mentre il raddoppio, dopo che ai felsinei era stata annullata una rete nel primo tempo per posizione di fuorigioco influente di Posch, è arrivato nel recupero con Odgaard. Fiorentina invece che si è resa pericolosa solamente in un paio di occasioni. Nel primo tempo con un tiro di Bonaventura e nel secondo tempo con una punizione di Biraghi. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Italiano. Di seguito il link:

