TIFOSI, Stadium? No grazie, tra caro biglietti e iscrizioni

Juventus-Fiorentina è sempre un grande classico, considerato un derby dai viola che sentono tantissimo la rivalità con i bianconeri. Ma i tifosi della curva hanno rinunciato ormai ad andare all'Allianz Stadium e non andranno neanche stavolta. I motivi ormai sono noti: il caro biglietto (45 quello del settore ospiti) e la necessità di iscriversi al sito della Juve per acquistare il ticket. Combo che fa sollevare i tifosi e rinunciare alla trasferta. Così, come già anticipato, saranno appena un centinaio i tifosi viola che seguiranno la Fiorentina a Torino.