TIAGO PINTO, Futuro: piace il progetto viola, è un'ipotesi

FirenzeViola.it

Tiago Pinto è uno dei dirigenti in scadenza della Serie A e la sua permanenza nella capitale è ad oggi piuttosto improbabile. E con la Fiorentina c'è già stato qualche primo contatto esplorativo, si mormora da giorni per le vie della Capitale: a Tiago Pinto il progetto Fiorentina piace molto e la situazione sempre in ballo soprattutto di Pradè, a cui viene rinnovato il contratto di anno in anno, potrebbe portare a questa soluzione. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.