TESTA ALLA SUPERCOPPA...E IL MERCATO PUÒ ATTENDERE

Chi si aspettava una squadra sistemata da un punto di vista delle operazioni di mercato prima della partenza per Riyad è rimasto sicuramente deluso. La Fiorentina che si giocherà la Supercoppa con la semifinale di giovedì, sarà la stessa di dicembre a parte il cambio nel ruolo di terzino destro tra Pierozzi e Faraoni. Non certo un qualcosa che sposta gli equilibri.

Dopo qualche giorno in cui pareva probabile un'accelerata tra venerdì e il weekend appena passato, con la partenza da Bologna per l'Arabia Saudita, è stato chiaro a tutti che il mercato viola, riprenderà, con ogni probabilità, solo dopo la fine dell'esperienza araba. E anche la voce che sta circolando tra gli operatori di mercato: la Fiorentina ha deciso di aspettare prima di fare altre operazioni e di concentrarsi totalmente sulla partita del 18 ed eventualmente sulla finale di lunedì prossimo.

Niente accelerata per Ruben Vargas né tanto meno per Ngonge, che resta un obiettivo e che, per il momento, non ha altre squadre pronte nell'immediato a chiudere per il suo acquisto. Nessuno vuole spendere i 10 + bonus richiesti dall'Hellas Verona per il belga, e questo gioca a favore della Fiorentina. Per quanto riguarda Nzola, ogni valutazione verrà rinviata a fine mercato, negli ultimi 10 giorni se non gli ultimi 5. Adesso c'è una coppa che potrebbe essere la degna conclusione della passata stagione, finita con gli urli strozzati in gola delle due finali perse. E il mercato può attendere. Almeno questo è quello che pensa la società. Nella speranza che anche Italiano la pensi più o meno allo stesso modo.