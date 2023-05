TERZIC, Gol e flex per la Fiesole: ora chiede spazio

FirenzeViola.it

Aleksa Terzic mostra i muscoli: lo fa in senso letterale, dopo il gol del 5-0 alla Sampdoria, un'esultanza criticata per l'eccessiva vigoria comparata al punteggio; una celebrazione che è però giustificata se si pensa che quello di domenica è il primo centro del terzino serbo tra i professionisti. L'attesa giudica la foga di un calciatore che si è liberato con un'esultanza rabbiosa di un periodo nero, condizionato dall'infortunio patito due mesi fa al Bentegodi contro il Verona.

Una lesione all'adduttore arrivata nel momento in cui il classe '99 stava iniziando ad acquistare sempre più spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano e che lo ha costretto ai box per più di un mese. Adesso, Terzic sembra tornato in piena forma e vuole dimostrare di essere più di un'alternativa all'inamovibile Cristiano Biraghi. Nel grido a petto nudo sotto la Fiesole si può vedere anche una richiesta di attenzione rivolta al tecnico ed alla società, con cui è ancora in ballo il discorso rinnovo di contratto (per adesso in scadenza nel 2024).

Come dimostrato dalla spietata corte del Bologna a gennaio, le alternative per Terzic non mancano, ma il serbo ha dimostrato di essere legatissimo all'ambiente viola, come confermato da quanto scritto su Instagram dopo la rete segnata: "Sono molto felice per aver segnato il mio primo gol con questa bellissima maglia". Terzic sembra aver tutta l'intenzione di proseguire in viola, a patto che il suo minutaggio cresca. Per questo, le scelte di Italiano in vista del turno infrasettimanale contro la Salernitana all'Arechi, in un contesto ideale per dare spazio a quelli che finora hanno giocato di meno e far riposare stakanovisti come Biraghi, saranno fondamentali anche per le decisioni future del calciatore.