TERZIC E JOVIC OK, MALE NICO, TERRACCIANO SI FA PERDONARE

TERRACCIANO - Un unico intervento abbastanza semplice sul tiro di Di Lorenzo poi osserva i tentativi di Osimhen finire fuori nel primo tempo. Sbaglia nella costruzione dal basso propiziando il rigore del Napoli ma è bravissimo a respingere sia il penalty di Osimhen che la respinta di Di Lorenzo. Non riesce a concedere il bis sul secondo tentativo dal dischetto del nigeriano ma in qualche modo riesce a farsi perdonare per l’errore, 6

DODÒ - Si fa apprezzare a dieci minuti dall’intervallo con uno scatto dei suoi sulla destra e un buon cross per Duncan che viene anticipato. Conservare con cura, 6

Dal 1’st VENUTI - Dalla sua parte deve prendere in consegna Kvaratskhelia che per l’appunto avvia l’azione del secondo rigore. Comunque bravo più tardi nell’offrire un buon pallone a Nico che non ne approfitta, 6

MILENKOVIC - Stoppa un paio di ripartenze centrali del Napoli guidate da Osimhen. Il duello va avanti nella ripresa e quando il nigeriano lo supera lo fa irregolarmente. Tiene botta, 6,5

IGOR - A parte qualche imbucata per Osimhen non corre particolari rischi nel corso del primo tempo. Qualche responsabilità anche per lui in occasione del rigore partenopeo poi nel finale si ritrova, 6

TERZIC - Bel cross, in avvio, per il colpo di testa di Jovic. Concede il bis poco dopo sempre per il connazionale e pure sul finire di frazione trova il fondo obbligando Kim al corner. Rallenta nella ripresa ma resta tra i migliori di oggi, 6,5

AMRABAT - Gestisce bene palla davanti alla propria area di rigore in un primo tempo di buon ordine, poi però stende Lobotka in area e l’arbitro concede rigore seppure il passaggio di Terracciano lo metta in grossa difficoltà, 5,5

Dal 30’st KOUAMÈ - Ha sui piedi il pallone del pareggio ma lo manda alto, 5,5

DUNCAN - Mette nel suo nel contenimento del centrocampo avversario nel primo tempo, poi non arriva su un buon traversone da destra di Dodò. Fa il suo, 6

Dal 20’st MANDRAGORA - Si piazza in mezzo al campo senza particolari squilli, 6

NICO GONZALEZ - Meno frizzante rispetto al dirimpettaio Sottil e anche se Olivera qualche spazio lo concede nel primo tempo si vede poco. Completa una prestazione deludente atterrando Kvaratskhelia sul secondo rigore del Napoli e soprattutto sprecando malamente un bell’invito di Venuti. In ombra, 5

BONAVENTURA - Un tiro ciccato dal limite ma più di un break sulla trequarti, tutti utili ad alimentare la manovra offensiva. Aggiunge minuti nelle gambe in vista di giovedì, 6

Dal 20’st CASTROVILLI - Alimenta il palleggio ma non trova il modo di rifornire l’attacco, 6

SOTTIL - La spinta di Terzic dovrebbe aiutarlo di più nel primo tempo anche se l’invito migliore, quello di Jovic, risulta troppo lungo. Esce dalla partita nel secondo tempo prima di lasciare anche il terreno di gioco, 5,5

Dal 30’st SAPONARA - S.v.

JOVIC - Di testa manda alto sopra la traversa nella prima occasione dei viola. E’ ancora pericoloso su un altro cross di Terzic trovando la risposta di Gollini che su di lui concede il bis dopo l’errore di Ostigard. Rallenta il passo nella ripresa ma non sfigura e nel finale mette in porta Kouamè, 6,5

ITALIANO - Con Quarta squalificato piazza Igor accanto a Milenkovic, a sinistra c’è Terzic mentre davanti Jovic prende il posto di Cabral non convocato, esterni sono Nico Gonzalez e Sottil. Il primo tempo della sua squadra è migliore del Napoli, Jovic impegna anche Gollini un paio di volte ma all’intervallo è sempre parità. Dopo l’intervallo richiama Dodò e lo cambia con Venuti, poi è il turno di Mandragora e Castrovilli al posto di Duncan e Bonaventura. Subito gol sul secondo rigore prova Kouamè e Saponara spostando Jovic dietro al primo ma non evita la sconfitta. Un k.o. che matura nel secondo tempo quando i suoi rallentano e si distraggono in difesa ma anche per via di una partita e di un’atmosfera surreale, 6.