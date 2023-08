TERRACCIANO, VUOLE TORNARE “SAN PIETRO” COME IN OLANDA. CON IL LECCE IN CAMPO CHRISTENSEN?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Manca sempre meno all’esordio europeo stagionale della Fiorentina. Nella giornata di domani, infatti, per l’esattezza alle 19:00, la squadra di mister Vincenzo Italiano sfiderà il Rapid Vienna nei playoff di Conference League. Il tecnico viola apporrà sicuramente qualche cambio all’undici che tanto bene ha dato a Marassi contro il Genoa, ma ripartirà anche da alcune certezze per non sbagliare una delle sfide più importanti dell’anno.

Tra queste c’è sicuramente Pietro Terracciano. Il numero uno viola, infatti, scenderà in campo a Vienna per difendere la porta della Fiorentina dagli attacchi austriaci, dopo che l’anno scorso fu proprio lui a regalare la qualificazione ai gironi di Conference League grazie ad una super parata contro il Twente nella sfida di ritorno. La volontà del portiere, adesso, è quella di riproporre le ottime prestazioni viste proprio contro gli olandesi.

Bisognerà ancora aspettare, quindi, per vedere l’esordio in maglia viola di Oliver Christensen. Il portiere danese, infatti, non scenderà in campo domani contro il Rapid Vienna ma il suo impiego non sembra essere troppo lontano. L’ex Hertha Berlino potrebbe trovare la sua prima presenza in maglia viola già nella giornata di domenica, quando la Fiorentina sfiderà il Lecce per la seconda giornata di campionato. Il classe ‘99, intanto, scalpita e non vede l’ora di mettersi i guantoni per difendere la porta della sua nuova squadra.