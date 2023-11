TERRACCIANO IL MIGLIORE, MALE BELTRAN, PARISI SOFFRE

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Grande intervento su Pulisic dopo una ventina di minuti, poi è attento sulla conclusione non imprendibile di Calabria. Determinante anche la parata sul colpo di testa di Pobega a poco dall’intervallo mentre è spiazzato sul rigore. Comincia la ripresa sugli stessi livelli rispondendo a modo sul colpo di testa di Chukwueze ma soprattutto chiudendo la porta davanti all’ex Jovic. Il migliore, 7,5

PARISI - Bel pallone per Duncan sulla prima occasione del primo tempo. E’ tra i più propositivi della prima frazione ma come gli è già capitato finisce per pagare dazio sullo scatto di Theo dal quale nasce il rigore (e il giallo rimediato sul rigore poteva pure trasformarsi in rosso). Sorpreso, come Milenkovic, nell’occasione di Jovic anche stasera conferma più di una sofferenza sulla destra anche se nel secondo tempo va un po' megilo, 5

MILENKOVIC - Pare lasciare troppo spazio a Pulisic sulla prima occasione rossonera. Si rifà più tardi in chiusura su Pobega. Tagliato fuori dal tocco di Theo che manda in porta Jovic nella ripresa ringrazia l’uscita di Terracciano. Qualche incertezza di troppo, 5,5

QUARTA - Pochi affanni in difesa tanto che la cosa migliore del primo tempo è quando pesca. Nell’azione del rigore rossonero non trova il break in mezzo al campo ma per il resto gioca una gara di buona attenzione, 6

BIRAGHI - Calabria gli scappa dopo una ventina di minuti concludendo debolmente. Va un po’ meglio su Chukwueze sul finire di primo tempo anche se il duello si ripete nella ripresa ed è il milanista a impegnare Terracciano. Ci prova su punizione ma trovando la barriera mentre nel secondo tempo è più sicuro, 6

ARTHUR - Primo ammonito della gara per un fallo su Pulisic forse è per questo che gioca un primo tempo troppo timido e che Italiano decide di sostituirlo al rientro in campo, 5,5

Dal 1’st MAXIME LOPEZ - Mette ordine in un secondo tempo in cui la Fiorentina riesce ad alzare il ritmo e nel finale manca il bersaglio di poco, 6

DUNCAN - Su bell’invito dalla destra di Parisi colpisce male da buona posizione dopo una ventina di minuti. Non è preciso nemmeno qualche minuto dopo al momento del cross mentre chiama bene al tiro Nico. A poco dall’intervallo è sfortunato sul rimpallo che favorisce la ripartenza di Theo. Gioca più semplice nel secondo tempo aiutando la squadra a guadagnare metri, 6

Dal 35’st MANDRAGORA - Uno dei primi palloni giocati è ben recapitato dentro l’area di rigore poi si trova davanti l’incredibile parata di Maignan seppure da quella posizione potesse concludere diversamente, 5,5

NICO - Fatica a entrare in partita e nella seconda parte del primo tempo finisce per intestardirsi troppo palla al piede. E’ buono il servizio per Beltran in apertura di secondo tempo anche se il connazionale non ne approfitta poi ci prova lui mancando di poco il bersaglio. Resta pericoloso anche successivamente scheggiando il palo poi a 5’ dalla fine manca la conclusione da buonissima posizione. Paga dazio agli impegni in nazionale ma ci prova, 6

BONAVENTURA - Qualche problema nel riuscire a incidere sulla trequarti e va a finire che nel primo tempo si vede poco. Più dinamico nella ripresa quando riesce a propiziare qualche manovra offensiva ma da lui è lecito attendersi di più, 5,5

Dal 42’st KOUAMÈ - S.v.

SOTTIL - Cerca lo spunto di continuo nei primi 30 minuti (trovandolo raramente) e arrivando anche al tiro, ma concludendo troppo centralmente. La respinta di Loftus-Cheek sul suo tiro lascia qualche dubbio ma gli concede un briciolo di fiducia visto che di lì a poco ci riprova guadagnando un corner. Ancora una volta non è abbastanza, 5,5

Dal 35’st IKONÈ - Spezzone di gara sulla sinistra senza tuttavia trovare il varco giusto, 6

BELTRAN - Un paio d’inviti nella prima mezz’ora che non riesce a sfruttare. Manca in chiusura sul colpo di testa di Beltran e più in generale rientra negli spogliatoi dopo una frazione di gioco in cui sembra girare a vuoto. Molto poco cattivo sul bel pallone di Nico nell’occasione che apre il secondo tempo dei viola. San Siro (per ora) non gli porta bene, 5

Dal 25’st NZOLA - Sgomita sul primo pallone in area ma senza arrivare alla conclusione sull’uscita di Maignan. Quando arriva al tiro si vede respingere la conclusione e il suo ingresso non cambia volto all’attacco viola, 5,5

ITALIANO - Confermate le indicazioni della vigilia sceglie Sottil a sinistra e ritrova Beltran al centro dell’attacco dal primo minuto. L’avvio dei suoi è di buona personalità con il consueto intento d’imporre il gioco ma dopo un tentativo di Duncan da posizione defilata i suoi rallentano, lasciano spazio al Milan e nonostante Terracciano sia decisivo un paio di volte si fanno colpire dalla ripartenza di Theo dalla quale nasce il rigore dell’uno a zero rossonero. Rinuncia ad Arthur in avvio di ripresa proponendo Maxime Lopez ma sono gli argentini a sfiorare il pareggio dopo che Terracciano salva ancora su Chukwueze. A metà ripresa richiama Beltran e mette dentro Nzola poi tocca a Mandragora e Ikonè per Duncan e Sottil a 10’ dalla fine. L’ingresso di Kouamè sembra tardivo eppure ci sarebbe ancora tempo per il pari negato solo dall'intervento di Maignan su Mandragora. Risultato severissimo, 6