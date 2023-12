TERRACCIANO IL MIGLIORE, ARTHUR CAMBIA LA VIOLA, SQUILLO BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

TERRACCIANO - Assoluto protagonista dei primi secondi prima stende Folorunsho dopo un’amnesia inspiegabile, poi para il rigore di Djuric e la ribattuta di Suslov, superandosi più tardi per ben due volte sui tiri ravvicinati di Ngonge. Attento anche su un pallone alto dopo 25 minuti nella ripresa infila un’altra prova da migliore in campo, 7,5

KAYODE - Un retropassaggio da brividi nei primissimi minuti in cui la Fiorentina fatica ad accendersi, poi sul finire di primo tempo ringrazia il fuorigioco di Lazovic che dalla sinistra crossa per Djuric. In ripresa nel secondo tempo ma ancora non pienamente ritrovato, 5,5

RANIERI - Soffre l’altezza di Djuric e gli inserimenti di Ngonge che sfiora più volte il gol, e anche sul colpo di testa finale di Folorunsho è in ritardo. Colpito al volto dopo una decina di minuti nel secondo tempo soffre un po’ meno rispetto alla prima frazione, 6

QUARTA - Gli sfugge più di una volta Folorunsho dalle sue parti cercando senza troppa fortuna gli inserimenti offensivi. Esce dopo un retropassaggio sul fondo che mostra come minimo troppa leggerezza, 5,5

Dal 27’st MILENKOVIC - Fa buona guardia nel finale, 6

BIRAGHI - Inizialmente in difficoltà soffre la profondità di Tchatchoua che da quella parte crea problemi in avvio. Non è male la punizione dalla quale nasce il gol annullato di Nzola ma sul finire di primo tempo si fa ammonire, poi nella ripresa recapita un buon pallone a Mandragora, 6

MANDRAGORA - Prima mezz’ora di sofferenza senza riuscire a dettare i tempi in un centrocampo con poche idee. Si rivede a metà secondo tempo con una buona girata al volo che finisce tra le braccia di Montipò e che sembra dargli nuova verve nel finale, probabilmente anche per la vicinanza di Arthur, 6

Dal 40’st MINA - S.v.

MAXIME LOPEZ - Poca precisione nei lanci, va meglio nello stretto, ma in fase d’interdizione non si nota, 5,5

Dal 1’st ARTHUR - Entra subito in partita con verticalizzazioni e qualche break prezioso. Il suo ingresso cambia volto alla Fiorentina, 6,5

IKONÈ - Prima mezz’ora anonima senza inventiva o tagli degni di nota, nel mezzo anche qualche errore banale. Arriva al tiro in avvio di ripresa mandando alto ma di lì a poco perde un brutto pallone sulla destra. Ha comunque il merito di rimettere il pallone in area nell’azione del gol di Beltran ma lo stop mancato sull’invito dell’argentino dal fondo evidenzia ancora la solita disattenzione, 5,5

BELTRAN - Titolare due passi dietro a Nzola cerca la posizione giusta ma manca in qualche appoggio di troppo. Nella ripresa Italiano lo riporta al centro dell’attacco ma nonostante si veda poco trova tempo e forza giusta per metterla sotto la traversa e portare in vantaggio i suoi. Nel finale recupera anche un buon pallone sul fondo lasciando la sensazione che, almeno oggi, sia stato meglio in area di rigore che non fuori, 6

SOTTIL - Sembra regalare qualcosina in più sulla sua fascia rispetto alla corsia destra, ma quando trova la il fondo manca precisione nell’assist, 5,5

Dal 1’st KOUAMÈ - Anche lui oggi è molto impreciso e il suo ingresso non cambia volto all’attacco, 5,5

NZOLA - Trova anche il gol, sugli sviluppi di una punizione, ma prima di tirare bene in porta tocca con la mano e viene annullato. Più tardi ritarda invece troppo la conclusione dopo esser penetrato in area. Resta negli spogliatoi dopo aver raccolto un magro bottino, 5,5

Dal 1’st BARAK - Combina il giusto e s’innervosisce spesso con l’arbitro, 5,5

ITALIANO - Vara le due punte con Beltran preferito a Bonaventura che non al top va in panchina, al centro dell’attacco dell’attacco sulle corsie esterne Ikonè e Sottil. L’avvio è da incubo, con l’errore di Terracciano ma anche con i miracoli del portiere che evitano il gol veronese. I suoi si fanno vedere solo su calcio piazzato quando Nzola segna dopo aver toccato di mano, per il resto il primo tempo è angolo di un Verona che gioca meglio. Nell’intervallo manda a scaldarsi Arhur, Kouamè e Barak, poi li inserisce togliendo Maxime, Sottil e Nzola. Di lì a poco tocca anche a Milenkovic per Quarta fino a quando Beltran sblocca la partita. Nel finale inserisce Mina a difesa di tre punti tanto preziosi quanto sofferti per tante situazioni di emergenza nella rosa a disposizione, 6