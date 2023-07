TANTO EQUILIBRIO E UN SOLO TOUR DE FORCE. IL CALENDARIO VIOLA SORRIDE (IN ATTESA DELLA UEFA)

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

D’accordo, ormai è un adagio che anche i muri conoscono a memoria: tanto prima o poi vanno affrontate tutte. E, ovviamente, anche nella prossima Serie A la Fiorentina non farà eccezione. Il recente sorteggio dei calendari nel campionato 2023/24 ci porta tuttavia a fare già alcune prime analisi su quello che sarà il cammino dei viola, che ad un primo sguardo sembra piuttosto equilibrato, con soltanto un vero “ciclo di ferro” (tra inizio marzo e inizio aprile) contro - in sequenza - Roma, Atalanta, Milan e Juventus che potrà rendere più duro del previsto il percorso della squadra di Italiano.

Per il resto l’inizio della prossima Serie A, contro una neopromossa alla prima giornata (l'ambizioso Genoa dell’ex Gilardino) e il Lecce di Corvino alla seconda, sembra piuttosto abbordabile, così come del resto lo potrebbe essere il finale: negli ultimi sette turni del girone di ritorno la Fiorentina avrà in calendario solo un big match, ovvero quello al Franchi contro il Napoli campione d’Italia, chiudendo poi a Cagliari nella speranza di non rivivere le amarezze del 1982. Allora per la formazione di De Sisti c’era in ballo lo scudetto, stavolta Firenze si accontenterebbe di festeggiare alla 38a il ritorno in Europa.

Per il resto, va segnalato che nel girone d’andata tutti i big match contro le grandi di sempre (non ce ne voglia l'Atalanta se non la includiamo - per status storico - nella lista) saranno in trasferta (tranne quello dell’11° turno contro la Juventus) mentre - riguardo proprio alla squadra di Gasperini - lo scontro diretto con i nerazzurri andrà in scena già alla 4a giornata al Franchi. Una sfida forse già decisiva per dare un primo segnale circa le ambizioni di classifica dei viola per la prossima stagione. Ogni ragionamento tuttavia potrebbe essere rivisto qualora la Uefa decidesse di "ripescare" la Fiorentina in Conference escludendo la Juventus per le ben note vicende legate al mancato rispetto del settlement agreement. In quel caso anche gli impegni in campionato sulla carta più "banali" potrebbero trasformarsi, con i possibili turni europei infrasettimanali, più pericolosi del previsto.