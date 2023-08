TANTE ASSENZE ED UNA TENTAZIONE: I TRE DUBBI DELLA VIGILIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A poco più di ventiquattro ore dalla prima vera sliding door della stagione, sono istanti di riflessione per Vincenzo Italiano. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico non si è sbottonato più di tanto, limitandosi a rimarcare -qualora ce ne fosse bisogno - l'importanza di una sfida che cambierà in ogni caso il volto della stagione viola. Sguardo concentrato e parole chiare per il condottiero gigliato, nella cui testa albergano però ancora alcuni dubbi, i classici nodi della vigilia da dirimere prima del fischio d'inizio fissato per domani alle ore 20.

Che Fiorentina vedremo nel secondo atto del match contro il Rapid Vienna? L'undici che cercherà almeno dall'inizio di ribaltare la sconfitta di Vienna potrebbe non discostarsi molto dai titolari dell'Allianz Stadion. Praticamente sicuro del posto dal primo minuto il quintetto difensivo composto da Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, mentre è nel cuore del centrocampo che troviamo il primo rebus per Italiano: chi accanto ad Arthur? Continuare a puntare su Mandragora, titolare designato in questo precampionato affianco al brasiliano, o puntare su Duncan, protagonista con un assist ed una rete del pari interno col Lecce. Il secondo dubbio è più avanti invece, dove c'è da completare il tridente a sostegno della punta; confermati Nico Gonzalez e Bonaventura, c'è da capire chi agirà come esterno sinistro.

Ballottaggio a tre, visto che al tris Kouame-Brekalo-Sottil si è aggiunto anche Sabiri: il primo è favorito ma il marocchino, assente nelle prime tre uscite stagionali, risulta per la prima volta nell'elenco dei convocati di Italiano, che in conferenza ne ha esaltato le qualità balistiche su punizione; un'arma in più, da sfruttare magari a partita in corso, anche se potrebbe essere questa la tentazione del tecnico viola, il famoso coupe de theatre utilizzato spesso da Italiano. E poi c'è da capire chi si incastonerà al centro dell'attacco: il Beltran visto nel primo tempo col Lecce non è dispiaciuto, ma il riposo concesso a Nzola domenica lasciano pensare ad una mossa premeditata per riproporre l'angolano (decisamente in ombra a Vienna) anche domani, per sfruttare la fisicità dell'ex Spezia contro la linea difensiva austriaca -che, nonostante i proclami avanguardisti di Barisic, si preannuncia sovraffollata-, con la possibilità, in caso di necessità, di forzare le due punte a partita in corso