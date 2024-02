TABÙ CASTELLANI, CRONISTORIA DI UN DERBY STREGATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quello raccolto ieri al Castellani dalla Fiorentina contro l'Empoli è un punto che sa tanto di sconfitta. Un 1-1 brutto e inutile per la classifica dei viola, un derby toscano con pochissime emozioni e segnato dall'ennesima prestazione insufficiente da parte degli uomini di Italiano. La gara contro i "cugini" dell'Empoli, soprattutto in territorio azzurro, sembra essere stregata e i dati parlano chiaro.

Per ritrovare l'ultima vittoria della Fiorentina al Castellani, infatti, bisogna risalire al 20 novembre 2016 quando i viola allenati da Paulo Sousa si imposero con il successo più ampio in casa degli azzurri nel massimo campionato: ovvero 4-0, grazie alle doppiette di Ilicic e Bernardeschi. Con il pareggio di ieri, inoltre, il club di Corsi ha stabilito il record di gare casalinghe da imbattuto contro i viola: quattro, con due vittorie e due pareggi. Un risultato, quello dell'1-1, che si conferma essere il più frequente nel derby e che si è ripetuto a un anno di distanza dall’ultima volta (19 febbraio 2023). Tuttavia, al Castellani la sfida non terminava 1-1 dal dicembre 2005 (gol di Pazzini e Vannucchi).

Quello tra Fiorentina e Empoli, come rivelano i dati, è stato troppo spesso un derby sofferto dai viola che, nonostante il blasone, il valore della rosa e il monte ingaggi di un livello sempre superiore, nei 28 incontri disputati in Serie A ha trovato solamente 11 vittorie, perdendo ben 7 volte e pareggiando 10. Per quanto riguarda i gol, invece, c'è una distanza di 12, con 37 reti messe a segno dai gigliati e 25 dagli azzurri. Anche il rendimento dello stesso Vincenzo Italiano contro i toscani non è dei migliori: nelle 6 sfide sulla panchina viola ha vinto una sola volta, perdendo in 3 occasioni e pareggiando in 2. Numeri, quindi, da migliorare anche se bisognerà aspettare la prossima stagione, in attesa di incrementare quelli in campionato per restare in corsa nella lotta europea.